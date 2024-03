VIDÉO - "J'étais tétanisé" : les attaques d'ours se multiplient en Slovaquie

La multiplication des attaques d'ours, parfois meurtrières, inquiète les autorités slovaques. L'état d'urgence est même décrété dans une ville du pays où un plantigrade, toujours recherché, a semé la panique et blessé plusieurs personnes. Le JT de TF1 vous montre les images.

Le croiser fait rire... lorsqu'on est en sécurité dans sa voiture. Le rencontrer quand on est à pied, en revanche, provoque une panique certaine. Les habitants de la ville slovaque de Liptovsky Mikulas que l'on voit dans la vidéo du JT de TF1 ci-dessus n'avaient sans doute jamais escaladé une grille aussi rapidement. Dimanche, en plein centre, un ours a créé l'affolement. Sur notre vidéo, on le voit s'en prendre à un passant. Son attaque a fait cinq blessés, dont un enfant de dix ans. "J'étais tétanisée. Je ne m'attendais pas à croiser un ours en centre-ville comme ça, pas en pleine journée en tout cas", commente une riveraine.

Autre scène surréaliste que montrent nos images : 'ours, toujours seul, courant à près de 40 km/h avant de croiser des riverains affolés et de frôler une poussette. L'état d'urgence a été décrété dans la ville. Depuis, des patrouilles de chasseurs tentent de localiser la bête. "Nous allons autoriser l'élimination de l'ours à l'intérieur comme à l'extérieur des limites de la ville. C'est désormais un problème national. Il y a beaucoup trop d'ours en Slovaquie", a lancé le Secrétaire d'État à l'Environnement du pays.

Quelques jours avant, dans la même vallée, un ours, peut-être le même, s'en est pris à un couple de randonneurs. Une femme a été retrouvée morte au fond d'un ravin. Lorsque les secouristes l'ont découverte, le plantigrade était à côté d'elle. Environ 1200 ours vivent actuellement en Slovaquie.