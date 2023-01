Pourquoi l'Indonésie transfère sa capitale dans les forêts de Bornéo

En outre, la ville est confrontée à des embouteillages et de facto une forte pollution. En effet, Jakarta est l'une des villes les plus denses au monde avec une conurbation de quelque 30 millions d'habitants. Elle est fortement polluée par le trafic routier, un système de collecte des ordures déficient qui pousse des habitants à brûler leurs déchets, et les émanations de centrales à charbon environnantes. Le gouvernement estime que les embouteillages monstres qui peuvent paralyser la circulation pendant des heures font perdre des milliards de dollars à l'économie du pays qui compte la plus grande population musulmane au monde.

En s'installant dans la province de Kalimantan Est, où se situe Nusantara, le pouvoir espère aussi rééquilibrer sa population et son économie. Avec plus de 17.000 îles, l'Indonésie est le plus grand archipel au monde. Mais les activités se concentrent de façon disproportionnée à Jakarta et plus largement sur l'île de Java qui abrite plus de la moitié des 270 millions d'habitants du pays. "Le transfert de la capitale permettra une meilleure distribution et plus d'équité", a souligné Joko Widodo en mars. "Nous avons 17.000 îles mais 56% de la population est à Java", avec 156 millions d'habitants sur cette île, a-t-il noté. Le gouvernement a réservé une zone de 56.180 hectares pour son projet dans cette province, située dans la partie indonésienne de l'île de Bornéo que se partagent aussi la Malaisie et Brunei.