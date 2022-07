Macron, Johnson, Blinken... La communauté internationale sous le choc après l'attaque contre Shinzo Abe

En Europe, c'est le président du Conseil européen Charles Michel qui s'est dit "choqué et attristé par l'attaque lâche" contre l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui serait dans un état grave. Il l'a décrit comme un "véritable ami, farouche défenseur de l'ordre multilatéral et des valeurs démocratiques". "L'UE est aux côtés du peuple du Japon et Fumio Kishida en ces temps difficiles", a souligné Charles Michel tandis que la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ajoutait : "Cher Shinzo Abe, restez fort ! Nos pensées et nos prières vont à votre famille et au peuple japonais".

L'ancien dirigeant, âgé de 67 ans, a considérablement marqué la vie politique au Japon. Chef du gouvernement pour la première fois en 2006, à 52 ans, il est revenu au pouvoir en 2012 et est alors resté jusqu'en 2020, devenant le Premier ministre japonais avec la plus longue longévité. Sa politique de relance économique audacieuse et une intense activité diplomatique ont laissé une empreinte sur la péninsule nippone.