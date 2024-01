Collision mortelle à l'aéroport de Tokyo : Japan Airlines assure que son avion était autorisé à atterrir

Au lendemain de la collision entre deux avions à l'aéroport de Tokyo-Haneda, l'enquête se poursuit. Selon les premiers éléments, l'avion de ligne avait reçu l'autorisation d'atterrir.

De nouveaux éléments pour comprendre le drame. L'enquête se poursuit au lendemain de la violente collision au sol entre deux avions, un Airbus de la compagnie Japan Airlines (JAL) et celui des gardes-côtes japonais, à l'aéroport de Tokyo-Haneda. Cinq personnes ont été tuées. Quelques heures après cette catastrophe aérienne, la JAL a affirmé que son appareil était autorisé à atterrir. "D'après ce que nous avons compris, elle avait été donnée", a affirmé un responsable lors d'un point presse.

Un choc très violent

Mardi, le vol JAL516 allait atterrir lorsqu'il a violemment heurté un appareil plus petit des garde-côtes japonais, qui, lui, se préparait à décoller. Le choc a provoqué une énorme explosion, et l'avion de la JAL a pris feu avant de s'immobiliser plus loin. Il a entièrement brûlé après l'évacuation des 379 passagers et membres d'équipage à l'aide de toboggans gonflables à l'avant. L'extinction complète de l'incendie a pris huit heures, selon les pompiers.

Cinq des six occupants de l'avion des garde-côtes sont morts, tandis que le pilote a miraculeusement réussi à quitter la carlingue, bien que gravement blessé. Le petit appareil s'apprêtait à décoller pour fournir des biens de première nécessité aux sinistrés du gigantesque séisme de lundi dans le département d'Ishikawa (centre du Japon), qui a fait 62 morts selon un nouveau bilan provisoire mercredi matin. 14 personnes qui étaient à bord du vol JAL516 ont quant à elles été légèrement blessées, selon les pompiers.

"Continuez votre approche"

Cet avion de ligne, qui arrivait de Sapporo (nord du Japon), avait-il la permission d'atterrir ? Interrogé mardi soir sur ce point lors d'un point presse, un responsable de Japan Airlines a répondu : "D'après ce que nous avons compris, elle avait été donnée". Les échanges radio de la tour de contrôle de Tokyo-Haneda, que l'AFP a consultés sur le site LiveATC.net, semblent étayer cette version. "Japan 516, continuez votre approche", a déclaré mardi un contrôleur aérien à 17H43 heure locale (08H43 GMT), soit quatre minutes avant la collision.

Japan Airlines, le ministère nippon des Transports et les garde-côtes ont refusé de faire davantage de commentaires sur l'affaire, invoquant l'enquête officielle en cours. Une équipe d'experts du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) français pour l'aviation civile doit arriver ce mercredi au Japon pour participer à l'enquête sur cet accident, étant donné que l'avion de JAL était un Airbus A350-900, produit à Toulouse (sud-ouest de la France). Airbus a aussi annoncé de son côté qu'il allait envoyer une équipe de spécialistes pour apporter une "assistance technique" au Bureau japonais de la sécurité des Transports (JTSB), chargé de l'enquête.