VIDÉO - Japon : le volcan Sakurajima entre en éruption, des habitants évacués

Selon Tsuyoshi Nakatsuji, la JMA a observé la semaine dernière le gonflement du volcan, marqueur d'une accumulation de magma. "Mais le gonflement n'a pas été résorbé après la dernière éruption", a-t-il précisé, assurant que la JMA "surveille attentivement cela".

Vieux de 13.000 ans, le Sakurajima crache fréquemment de la fumée et des cendres. Il est d'ailleurs l'un des sites touristiques les plus connus du Japon. Il est situé sur la "ceinture de feu du Pacifique", où une grande partie des tremblements de terre et des éruptions volcaniques survenant sur la planète sont enregistrés. Le Sakurajima était autrefois une île, mais en raison d'éruptions antérieures, il est désormais rattaché à une péninsule.