VIDÉO - Les images de l'étonnant concours des "bébés sumo" qui se défient en pleurant

Le "sumo des pleurs" est organisé dans les sanctuaires et les temples à travers tout le Japon. Ce concours, pratiqué depuis 400 ans et qui s'inspire du proverbe japonais "naku ko wa sodatsu" (pouvant être traduit comme "les bébés qui pleurent grandissent plus vite"), attire de nombreux spectateurs. Les règles varient d'une région à l'autre : dans certains endroits, les parents espèrent que leur enfant soit le premier à pleurer, dans d'autres, le premier à pleurer est le perdant.