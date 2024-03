VIDÉO - Japon : les images de l'impressionnant sauvetage de l'équipage d'un bateau en perdition

Un navire a dû être secouru, dimanche, au large du Japon après un problème mécanique. Emporté au large de l'île de Kozushima, au sud de Tokyo, le bateau et son équipage se sont rapidement retrouvés en difficulté. Un impressionnant dispositif de secours a été déployé pour tenter de sauver le personnel à bord.

Un navire de plusieurs mètres, emporté au large et balloté par d'importantes vagues. Au Japon, un impressionnant dispositif a été mis en place pour tenter de sauver l'équipage d'un bateau de pêche victime d'un problème mécanique, dimanche 3 mars. Selon les gardes-côte japonais, le "Daihachi Fukueimaru", un thonier de 379 tonnes et 56 mètres de long, a perdu de la puissance et a été poussé vers les rochers de l'île de Kozushima, au sud de Tokyo.

Alors que le bateau menaçait de couler, un hélicoptère a été dépêché sur place pour tenter évacuer les 25 membres de l'équipage. Une opération risquée qui a permis de mettre en sécurité 24 personnes. Mais un marin âgé de 60 ans, et porté disparu dès dimanche soir, n'a pas pu être sauvé. Son corps a été retrouvé par les gardes-côte japonais lundi.