Japon : les patrons jouent les cupidon

À Tokyo, c'est le même spectacle chaque jour. Les Japonais travaillent 40 à 44 heures par semaine et ne prennent quasiment pas de vacances. À ce rythme, la vie privée est oubliée. Un Japonais sur trois est célibataire et les couples ne font plus d'enfant. Face à l'état d'urgence sentimental, les patrons ont décidé de prendre les choses en main. Près de 900 entreprises proposent une application de rencontres d'un nouveau genre à leurs salariés. Seuls leurs employés y ont accès.