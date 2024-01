VIDÉO - Un avion prend feu à l'atterrissage à l'aéroport de Tokyo, les 367 passagers évacués

Un Airbus A350 a pris feu à l'atterrissage à l'aéroport international Haneda de Tokyo. Venant de Sapporo, l'avion de la compagnie Japan Airlines aurait percuté un avion des garde-côtes japonais sur le tarmac. Selon les autorités, tous les occupants de l'appareil auraient pu être évacués à temps.

Les images sont impressionnantes. Un Airbus A350-900 traverse le tarmac de l'aéroport international Haneda de Tokyo, semblant glisser sur le ventre, et déclenchant un incendie sous ses flancs. L'avion s'est enfin immobilisé, et les secours s'activent pour éteindre l'incendie.

Les circonstances de l'accident sont encore à élucider. L'appareil, en provenance de Sapporo, aurait percuté un avion des gardes-côtes japonais sur le tarmac, après son atterrissage 17h47 heure locale (9h47 heure française). Il s'agirait d'un appareil bombardier d'eau, basé à l'aéroport Haneda. Sur les images, le nez de l'Airbus est littéralement posé sur la piste, semblant ne plus disposer de train de roues avant. Sur des images diffusées en temps réel par la NHK, l'aéronef est totalement ravagé par les flammes.

La compagnie Japan Airlines a assuré que les quelque 367 passagers de l'appareil, ainsi que les 12 membres d'équipage, ont été évacués. La télévision publique évoque avance cependant que cinq personnes seraient portées disparues. Il pourrait s'agir d'occupants de l'avion des garde-côtes, à propos desquels les informations sont encore confuses. Selon la porte-parole des garde-côtes, un des six occupants de leur appareil aurait réussi à s'échapper, mais on est sans nouvelle des cinq autres.

Tokyo-Haneda est l'un des deux aéroports internationaux de la capitale japonaise, et l'un des plus fréquentés au monde. Les accidents impliquant des avions de ligne sont extrêmement rares au Japon. Le plus grave d'entre eux s'est produit en 1985, quand un avion de la Japan Airlines s'est crashé entre Tokyo et Osaka, faisant 520 morts, soit l'une des pires catastrophes de l'histoire de l'aéronautique.