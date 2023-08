VIDÉO - Japon : un mort et plus de 200.000 foyers sans électricité au passage du typhon Khanun

Après la Chine, le Japon fait face à de violentes intempéries. Une personne est décédée et 210.000 personnes ont été privées d'électricité dans l'archipel d'Okinawa, à la pointe sud du pays, au passage du puissant typhon Khanun, selon un bilan fourni mercredi matin par les autorités.

Décrit comme "très puissant" par l'Agence météorologique japonaise (JMA), le typhon entraînait de fortes pluies et des vents d'une vitesse de 162 km/h, avec des pointes enregistrées jusqu'à 234 km/h. Il faisait cap vers l'ouest ce mercredi, en direction de l'est de la Chine qu'il devrait toucher plus tard cette semaine. L'agence météorologique a aussi mis en garde contre le risque d'inondations et de glissements de terrain dans certaines parties de l'île principale d'Okinawa.