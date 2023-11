Attention à cette vidéo du nouveau président argentin Javier Milei, qui ne date pas de sa victoire dimanche

Dimanche 19 novembre, l'économiste ultralibéral Javier Milei est devenu le nouveau président de l'Argentine. Une vidéo le montrant survolté en train de danser sur une scène est, depuis, largement partagée sur les réseaux sociaux. Présentée par certains comme une célébration de sa victoire, elle est en réalité plus ancienne.

C’est un homme exalté que l’on voit monter sur scène. Après que Javier Milei est devenu le nouvel homme fort d’Argentine dimanche 19 novembre, plusieurs extraits vidéo de lui et de son comportement atypique ont déferlé sur les réseaux sociaux, qui l’ont découvert par la même occasion. Au-delà de son programme populiste, ultralibéral et antiféministe, la santé mentale du nouveau président argentin est d’ailleurs remise en question par l’opposition.

"Milei a fait exploser la foire aux livres"

Dans une séquence devenue virale, on voit l’économiste déchainé sur scène, en train d'ovationner le public. Une pancarte derrière lui indique "Javier Milei. El camino del libertario". Selon le média biélorusse Nexta, le président fête ici "sa victoire électorale", sur fond de hard rock métal. Si la personnalité de Javier Milei interroge et inquiète, cette scène ne remonte pas à la soirée électorale de dimanche.

L’extrait a déjà été diffusé avant ce week-end. On le retrouve le 18 octobre, dans une vidéo TikTok, ou encore sur Facebook, publié par un compte fan, qui précise que "Milei a fait exploser la foire aux livres".

Ces derniers mois, le quinquagénaire a bien été invité de plusieurs foires aux livres, et notamment la plus connue d’Argentine : la foire internationale du livre de Buenos Aires. Il était d’ailleurs présent à la dernière édition, en mai 2023, mais son entrée sur scène ne correspond pas à l’extrait qui ressort aujourd’hui, à la suite de sa victoire électorale.

La vidéo date en réalité de l’année précédente, lorsque Javier Milei assistait à la 46ᵉ édition pour parler de son dernier ouvrage, "El camino del libertario", sorte de pamphlet contre la politique économique actuelle… et de déclaration de candidature à l’élection présidentielle.

Le 15 mai 2022, sa chaine YouTube diffuse en direct son passage sur la scène de l'événement, qui se tient jusqu’au lendemain. Peu avant la 25ᵉ minute, on aperçoit Javier Milei être accueilli comme une rock star et serrer des mains dans le public. Une minute plus tard, on le voit bien monter sur scène et sauter de manière survoltée pendant quelques secondes, avant de s’asseoir pour échanger avec la journaliste Viviana Canosa.

Dimanche 19 novembre, Javier Milei a fêté sa victoire avec ses militants dans la capitale argentine, comme le montre cette séquence de l’AFP. D’autres images de lui tout aussi surprenantes sont partagées en ligne et datent bien de la campagne électorale, comme celles, récurrentes, où il apparaît une tronçonneuse à la main. Un symbole des coupes budgétaires qu'il entend mener à l'avenir.

