JO et Nouvel An en Chine : Pékin applique plus que jamais la politique zéro Covid

A une semaine de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver et à l'approche des festivités du Nouvel An lunaire, en février, une marée humaine a envahi les trottoirs de la capitale chinoise. Une file d’attente qui n’en finit plus dans laquelle les Pékinois patientent jusqu’à plusieurs heures dans le froid pour se faire tester, à titre préventif. Un ordre des autorités. "On a reçu un message officiel du Parti nous demandant de nous faire tester. Du coup, on obéit", avance un couple dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.