Johnny Depp vs. Amber Heard : le procès qui fascine l'Amérique

Chaque jour, ils dorment devant le tribunal pour être sûr de pouvoir assister au procès de l'année. "On est venu à 3 heures du matin, mais il y a des gens qui sont venus bien plutôt que nous", a indiqué une jeune femme. "On a fait plus de 400 km de New York exprès pour voir Johnny Depp", a affirmé un père de famille. Les fans de Johnny Depp d'un côté, ceux d'Amber Heard d'un autre. Deux stars qui formaient un couple glamour. Johnny Depp connus pour son rôle dans "Pirates des Caraïbes" et Amber Heard, valeur montante d'Hollywood. Aujourd'hui, ils se déchirent sous les yeux de l'Amérique. Elle l'a accusé de violence conjugale dans une tribune pour le Washington Post. Il l'a répliqué en l'attaquant en diffamation. Il réclame 50 millions de dollars de dommages d'intérêts. Tandis qu'elle réclame 100 millions.