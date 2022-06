VIDÉO - Jordanie : l'explosion d'un conteneur rempli de gaz toxique fait douze morts au port d'Aqaba

12 morts et plus de 250 blessés. C'est le bilan après qu'un conteneur s'est renversé dans le port d'Aqaba dans le sud de la Jordanie, ce lundi 27 juin. Dans sa chute, du chlore, un gaz toxique, s'est échappé. Les images publiées par la télévision d'État Al-Mamlaka montrent une grue qui transporte le conteneur, avant de le lâcher au-dessus du bateau. Après le choc, un épais nuage jaune s'est échappé instantanément. On y voit également des gens tentant de s'enfuir.