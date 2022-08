Journée mondiale de la frite belge : la fierté de tout un pays

Mais qu’ont-elles de si spécial ? Dans une authentique friterie bruxelloise, on y fait les frites depuis 40 ans. Dans l’établissement, les pommes dorées sont plus qu’un plat, c’est même tout un art de vivre. " À chaque repas, le Belge mange la pomme de terre, que ce soit en frites ou en purée, en potée", développe un passant dans le reportage du 13h de TF1 en tête d'article. "C'est notre culture. C'est être Belge. Quand on a des amis, ou des étrangers chez nous, on fait des frites pour eux", explique une mère de famille accompagnée de sa fille. "C'est une fierté pour nous. Cela nous embête parfois lorsqu'on parle de french fries", souligne un autre passant.