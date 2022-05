VIDÉO - Jubilé d’Elizabeth II : les chevaux, la passion de la reine

Sa Majesté est propriétaire d'une écurie de course et de plus d'une centaine de chevaux répartis dans des écuries dans tout le pays. Ces animaux lui ont rapporté plus de 7,77 millions de livres sterling (soit près de 9 millions d'euros) en l'espace d'une trentaine d'année, comme le rapportait la presse britannique en 2019, reprenant un calcul donné par le site my.racing.com.

Compétitrice, elle a fait gagner à ses chevaux plus de 1600 courses et a été elle-même cavalière jusqu'à plus de 90 ans.

Logiquement, les chevaux auront donc une place privilégiée au cœur du jubilé de platine d'Elizabeth II. Une course hippique est prévue le samedi. Des défilés auront également lieu jeudi et dimanche.