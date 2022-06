VIDÉO - Jubilé d'Elisabeth II : TF1 au cœur des festivités avec de nombreux envoyés (très) spéciaux

A chaque arrêt, Denis Brogniart accueillera de nombreux invités anglais et français. Il y aura notamment Antony Williams, qui a été l'un des peintres de la reine. Il l'a côtoyé personnellement et a réalisé des portraits officiels d'Elizabeth II. On retrouvera également Jemma Melvin qui a remporté le concours du plus beau pudding de ce jubilé, inspiré du mariage de la reine avec le prince Philip.

Parmi les Français, il y aura un coiffeur, un boulanger, un pâtissier ou encore Stéphane Caron, médaillé de bronze lors des jeux Olympiques de Séoul en 1988 sur 100 mètres nage libre. Par ailleurs, Denis Brogniart sera, tout au long de la matinée, avec une mascotte, un petit chien, le fameux Corgi, cher aux Windsor depuis l'acquisition en 1933 du premier de la famille, Dookie, par le futur roi George VI. Elizabeth II avait reçu ce premier compagnon à quatre pattes en cadeau le jour de ses 18 ans en 1944.