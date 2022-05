Jubilé de la Reine : le Londres d'Elizabeth lI

C’est dans cet endroit que vivent, ou ont vécu certains membres de la famille royale. Et ce ne sont pas toujours des bons souvenirs. "La princesse Diana a par exemple habité ici au Kensington Palace, avec le prince Charles, la sœur de la Reine, Margaret. Et on a maintenant William et Kate et leur famille, avec Georges, Louis et Charlotte”, rappelle David Rouland. Suivez la suite du reportage dans la vidéo en en-tête de cet article.