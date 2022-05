Jubilé de la reine : les Anglais se préparent déjà

Il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Sous ces chapeaux à poils d'ours noirs, se cachent en fait des soldats d'élite qui préparent, on ne peut plus sérieusement, le jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Elle a 96 ans, dont 70 ans passés à régner. Cela fait d'Elizabeth II la monarque la plus âgée du monde, et la première Britannique à avoir régné aussi longtemps.