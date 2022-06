VIDÉO - Jubilé de la Reine : les images des illuminations lancées par Elizabeth II

Partout dans le Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth, à la tombée de la nuit, plus de 3000 chandelles, torches et feux de joie ont été allumés. C’est notamment le cas en haut des quatre sommets culminants du pays ainsi que dans les îles anglo-normandes, l’île de Man et les territoires britanniques d’outre-mer. À Londres, les neufs ponts enjambant la Tamise ont été illuminés, tout comme plusieurs cathédrales.