Jubilé, l'apparition inattendue de la reine

Le secret avait été bien gardé. Le plus célèbre ours britannique apparaît dans une vidéo avec la reine, pour une démonstration d’humour anglais. Queen, repris encore par la foule, donne le coup d’envoi d’un gigantesque concert retransmis sur écran géant. Depuis l’avenue qui mène au palais, des dizaines de milliers de Britanniques reprennent en chœur les refrains bien connus, agitent leur drapeau en rythme. "Je suis très honorée d’être là et de lui rendre hommage", s’exprime l’une d’entre eux. "C’est un sentiment très fort d’unité. On avait besoin de ça, après tout ce qu’on a traversé", explique une autre. Même le très sérieux prince William ne résiste pas à l’envie de battre la mesure.