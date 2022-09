Jusqu'à 208 km/h : Cuba balayée par l'ouragan Ian

La priorité pour les autorités : protéger les récoltes et les stocks de nourriture. Le reportage en tête de cet article montre à quoi ressemble l'ouragan Ian depuis l'espace. À chaque instant, il devient un peu plus fort. C'est vers la Floride qu'il se dirige désormais. Des rafales de 225 km/h sont attendues, alors chacun se barricade comme il peut. "C'est vraiment compliqué de savoir à quel moment on va partir. On a des sacs de sable et toutes sortes de barrières anti-inondation. On va les installer maintenant", dit un homme.