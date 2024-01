VIDÉO - Jusqu'à -30°C et 15 cm de neige : une "dangereuse" tempête hivernale paralyse le nord-est américain

Aux États-Unis, une tempête de neige gigantesque doublée d'une vague de froid extrême s'est abattue sur le nord-est du pays. L’État de l'Iowa est totalement paralysé. Durant le week-end, les températures pourront descendre jusqu'à -30°C.

Les autorités américaines avaient déjà alerté vendredi 12 janvier. Le nord-est des États-Unis est balayé, depuis deux jours, par une impressionnante tempête hivernale, amenant un fort blizzard, des températures glaciales et d'importants cumuls de neige, notamment dans l'État de l'Iowa. Une vague de froid qualifiée de "dangereuse" par les autorités, alors que les températures de la capitale Des moines avoisinaient, samedi, les -17°C et devraient encore chuter.

Dans la journée, les rues de la ville étaient désertes, à l'exception des personnes engagées dans des opérations de déneigement. Un peu plus loin, à Saint-Joseph, dans le Missouri, les 70.000 habitants de la commune sont restés cloîtrés chez eux alors que le pire reste à venir, selon les prévisions : la tempête devrait encore balayer le centre et le nord du pays pendant plusieurs jours.

Des intempéries dévastatrices

Une situation qui a mis la vie à l'arrêt dans ces territoires, alors qu'un rendez-vous électoral crucial pour Les Républicains doit se tenir lundi. La plupart des vols censés acheminer les milliers de journalistes, militants et bénévoles de campagne venus assister au premier grand rendez-vous de la présidentielle de 2024, ont été annulés ou redirigés vers les États voisins, tandis que les électeurs de l'Iowa doivent désigner leur candidat lors du premier scrutin de la primaire Républicaine, pour laquelle Donald Trump est le grand favori.

L'ex-président américain, quatre fois inculpé au pénal, notamment pour avoir tenté illégalement d'obtenir l'inversion des résultats de l'élection de 2020, compte sur une victoire retentissante dans l'Iowa pour enclencher une dynamique lui assurant d'être désigné rapidement candidat des républicains face au président sortant démocrate Joe Biden en novembre. Dans son entourage, on exhorte donc les autorités locales à tout faire pour "faciliter le déroulement du vote" lundi soir.

Au-delà de l'Iowa, une grande partie du pays est frappée ces derniers jours par de fortes intempéries de pluie et de neige apportées par une tempête hivernale qui a fait plusieurs morts et privé des centaines de milliers de foyers d'électricité. Un aéroport de la troisième ville du pays, Chicago, a été fermé vendredi en raison de la neige et du verglas, des centaines de vols ayant été annulés dans toute la région et près de 2000 dans l'ensemble du pays.