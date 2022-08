VIDÉO - L'Afghanistan aux mains des Talibans depuis un an : notre envoyée spéciale au cœur de Kaboul

La journaliste explique que depuis un an, le pays s'enfonce dans une crise économique et humanitaire sans précédent. Dans les rues de Kaboul, les envoyés spéciaux de TF1 croisent régulièrement des femmes qui mendient et qui se regroupent devant les boulangeries pour demander qu'un bienfaiteur leur achète un bout de pain. En effet, pour de nombreuses familles en ce moment, le seul repas de la journée est constitué d'un bout de pain et d'un peu de thé.

Mais cette crise humanitaire ne semble pas être la première préoccupation des Talibans. Eux se concentrent surtout sur l'application de la loi islamique la plus rigoriste. Et ce sont les femmes qui en sont les premières victimes. Leurs droits se sont restreints énormément depuis un an.