VIDÉO - Des inondations sans précédent frappent le sud-ouest du Japon

Au Japon, la saison des pluies — entre les mois de juin et de juillet — se traduit par de fortes précipitations et entraîne parfois inondations et glissements de terrain meurtriers. Les scientifiques estiment que le changement climatique intensifie le risque de fortes précipitations dans le pays et ailleurs, car une atmosphère plus chaude retient davantage d'eau. En 2021, 27 personnes avaient trouvé la mort dans un glissement de terrain dévastateur, consécutif aux fortes pluies, dans la station balnéaire centrale d'Atami, au sud-ouest de Tokyo.