Kharkiv : avec les derniers habitants d'une ville dévastée

Arrivée à Kharkiv après 11 heures de trains. La ville a été touchée par 67 bombardements la nuit dernière. Un ancien imprimeur nous accompagne. Il s'est habitué au danger. Nous découvrons une ville en grande partie vidée de ses habitants. Et pour cause, tout est calciné dans l'une des rues les plus commerçantes de Kharkiv. Les immeubles sont éventrés. Pourtant, deux employés s'affairent à rétablir les réseaux de communication.