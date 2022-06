Kharkiv, le nouveau bataillon de Kraken

Sur la route qui mène à Kharkiv, les stigmates de la bataille pour la libération de la ville il y a plusieurs semaines sont encore présents. Alexis est membre du bataillon Kraken. Il a participé aux combats. "Nous avons libéré les environs et on défend aujourd'hui la région. Les Russes ne peuvent plus atteindre la zone à pied donc ils bombardent. Ils n'ont aucune honte. Ils ciblent les villages et les civils", a-t-il affirmé.