Kharkiv sous les bombes : qui sont ceux qui restent ?

Quand on voit l'ampleur des dégâts, on pense forcément à la technique de l'armée russe utilisée pendant près de dix ans en Syrie, c'est à dire la destruction des symboles du centre-ville pour faire fuir le plus de populations possibles. Tout n'est pas détruit à Kharkiv, mais le danger est omniprésent, surtout dans les quartiers nord, à porté de l'artillerie russe. Pourtant, il y a encore des civils. L'armée ukrainienne les contrôle, à la recherche d'espions russes.