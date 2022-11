VIDÉO - Kherson : ces témoignages qui attestent d'actes de torture sous l'occupation russe

"Ils utilisaient l’électricité en attachant les fils aux oreilles, aux testicules et aux doigts", confirme à LCI une victime de torture. "Dans la cellule voisine, un homme est mort. Les Russes lui avaient cassé les côtes et l’avaient battu violemment." Un difficile travail d’enquête qui se poursuit alors que les bombardements se poursuivent autour de la ville, désertée il y a plus d’une semaine par les forces russes.