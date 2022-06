Kherson : la menace d’une chasse à l’homme ?

Dans un échange radio fourni par l'armée ukrainienne, deux Russes cherchent un camion qui transporterait des pommes. "Ils t'ont dit quelque chose sur le camion avec des pommes ?", a demandé le premier. "Oui, ils m'en ont parlé. J'ai ordre de le brûler... On m'a dit de le brûler sans discuter si c'est quelqu'un de suspect", a répondu le second. Ce qui est présenté comme une discussion interceptée entend démontrer que « les envahisseurs sont autorisés à tirer sur les civils aux checkpoints : "Si une personne est suspecte, tu tires sans discuter. Parler, c’est pour plus tard", explique un militaire.