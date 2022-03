Kiev : des combats aux portes de la capitale ukrainienne

Des colonnes de chars russes, positionnés à l'Est de Kiev, se préparent à l'assaut. Quand soudain, ils sont visés par des tirs lourds et nourris. Les premières images de la bataille de Kiev sont filmées par un drone et diffusées sur les réseaux sociaux. Elles montrent une armée russe pour qui tout ne se passe pas comme prévu.