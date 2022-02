Les Français veulent rester en Ukraine

Pour tous les Français croisés ce dimanche, la réponse est la même : il n'est pas question de partir en urgence. Pour Loïc Fontanel, un Français créateur de mode, marié à une Ukrainienne, rien pour l'instant ne l'empêche de poursuivre ses activités commerciales. "On est arrivé la semaine dernière et pour l'instant, on n'a pas ressenti cette panique. Cette semaine, on avait des rendez-vous, tout s'est bien passé, on n'a pas eu de désistement", affirme-t-il.

Même son de cloche pour Édouard-Laurent Dorges. Cela fait 14 ans que cet entrepreneur français vit en Ukraine. Les crises, il les a vues passer, mais il fait confiance aux autorités françaises qui, pour l'instant, jouent plutôt l'apaisement. "On ne peut pas prédire l'avenir. On ne peut pas savoir exactement ce qu'il va se passer. On ne se plaint pas en tout cas de la communication de l'ambassade", reconnait-il.