Kiev sous couvre-feu : la crainte des saboteurs russes

Une nouvelle frappe à l'aube dans cet immeuble : au moins deux morts et 35 blessés. Nous sommes dans un quartier ouest de Kiev. Les tirs se rapprochant du centre-ville et les sirènes d'alarme se multipliant, le maire impose un couvre-feu et lance un appel : "On a besoin du renfort de tous les citoyens de Kiev, de ceux qui ont déjà des armes au sein des forces territoriales, de ceux qui fortifient la ville aussi". Devant ce supermarché où les denrées manquent, nous croisons une femme prête, dit-elle, à la mobilisation générale.