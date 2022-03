Kiev : veillée d'armes pour les milices

Dehors, les bombardements reprennent. Un entraînement démarre dans ce qui était encore, il y a trois semaines, une aire de jeux pour enfants. Parmi les combattants, un musicien, un informaticien et bien d'autres profils encore. "Mon métier d'habitude, c'est de construire des maisons et de les vendre. Maintenant, je n'ai plus de boulot, alors mon travail c'est de virer les ennemis russes", nous explique un volontaire.