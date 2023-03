REPORTAGE - À la rencontre des peuples nomades du Kazakhstan

Le but du jeu, c'est de s'emparer à main nue d'une carcasse de chèvre de 40 kg, s'échapper de la mêlée pour la déposer ensuite dans un cercle et remporter un prix, un chameau par exemple. Ce sport se pratique en Asie centrale depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui bien sûr, les Kazakhstanais se sont sédentarisés, mais cet héritage des anciens nomades de la région n'a pas disparu.