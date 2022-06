Kramatorsk : une frappe puis le chaos, LCI sur place

Une énorme explosion vient d'avoir lieu dans ce quartier encore habité au sud de Kramatorsk. En approchant du lieu de la frappe, nous constatons les dégâts. Un bâtiment entier a été pulvérisé et vient de partir en flamme. Les blessés sont hagards, ils sont en treillis. Ces bâtiments industriels sont bien civils, mais il y a visiblement une concentration de troupes militaires tout autour. "Nous avons perdu un ami. On le cherche, son téléphone ne répond pas. On est au moins deux ou trois personnes touchées", s'écrient ces troupes.