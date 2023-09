L'amiral Sokolov tué par l'Ukraine, la Russie dément : qui dit vrai ?

Dès le mardi 26 septembre, le canal officiel du ministère russe de la Défense a publié des images montrant le patron de la flotte russe bel et bien vivant, participant en visioconférence à une réunion ministérielle. Sur les clichés et la vidéo, on aperçoit en effet un homme portant l'uniforme du chef d'armée avec la plaque à son nom. Les lettres ЧФ, les initiales de la flotte de la mer Noire en cyrilliques, sont affichées en bas de son écran.