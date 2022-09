Elizabeth II : comment son décès a été annoncé

La Royal Air Force se pose en début d'après-midi en Écosse. Le prince William ainsi que les princes Andrew et Edward, les enfants de la reine Elisabeth II, se trouvent à l'intérieur. Ils s'engouffrent dans un Range Rover et franchissent quelques minutes après les grilles du château de Balmoral où se trouve la reine. Peu avant 14h, le palais de Buckingham a publié un communiqué disant : "Les médecins de la Reine s'inquiètent sur la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale."