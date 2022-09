L'apparition au balcon

À 72 ans, Margareth le sait, c'est un moment historique et ça vaut bien une nuit blanche. "Nous aimions la reine, et nous allons aimer notre roi", lance-t-elle. Et elle n'est pas la seule, les plus fervents fans de la famille royale se sont réunis au pied du palais Saint James. Sarah, par exemple, a parcouru 200 kilomètres.