L’appel des enfants des soldats d’Azovstal

Ils sont nombreux à lancer un appel à l'international pour la liberté de leurs papas : "Mon père est un combattant du régiment Azov. Il est actuellement dans Marioupol, à Azovstal. Il est le gardien de Marioupol et de toute l'Ukraine. C'est pour cela que nous, les enfants de militaires, appelons la communauté internationale toute entière à aider à libérer mon père et ses compagnons d'arme" ; "Depuis le début de la guerre, ma mère ne sourit plus. Elle pleure tout le temps parce qu'elle est inquiète pour mon père".