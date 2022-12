L'appel des prix Nobel, Odessa sans électricité, combats à Bakhmout... Le point sur la situation en Ukraine

Odessa sans électricité. Environ 1,5 million d'habitants d'Odessa et de sa région dans le sud de l'Ukraine, étaient privés d'électricité samedi soir, selon Volodymyr Zelensky. En cause : des frappes russes menées à l'aide de drones kamikazes iraniens, d'après le président ukrainien. Les autorités ukrainiennes ont toutefois précisé que les infrastructures essentielles, notamment les hôpitaux et les maternités, avaient accès au courant.

À Kherson, la chasse aux anciens "collaborateurs" des Russes à Kherson. Dans la ville libérée le 11 novembre par l'armée ukrainienne, les policiers cherchent à démasquer les anciens alliés des forces russes sur place. Des contrôles de papiers d'identité ont lieu dans la ville et dans ses alentours. Les autorités craignent toujours la présence de personnes qui auraient collaboré, voire collaborent toujours, avec les Russes, et cherchent à les identifier au plus vite.

Soutien de Viktor Bout pour que la guerre se poursuive. Le marchand d'armes russe Viktor Bout, libéré lors d'un échange avec Washington contre la basketteuse américaine Brittney Griner, a apporté samedi son soutien au président russe et à l'offensive en Ukraine. Dans une interview au média russe RT, il a confirmé avoir "toujours" eu un portrait de Vladimir Poutine dans sa cellule pendant son emprisonnement aux États-Unis, où il avait été condamné à 25 ans de prison après avoir été arrêté en 2008 en Thaïlande. "Si j'en avais la possibilité et les compétences nécessaires, je me porterais volontaire (pour combattre en Ukraine)", a-t-il ajouté.