VIDÉO - Israël soupçonne le Hamas d'avoir détenu des otages dans un hôpital de Gaza

"Des ceintures explosives, des grenades, des fusils d'assaut AK47, des engins explosifs, des lance-roquettes et d'autres armes" ont également été découverts, rapporte Daniel Hagari dans sa vidéo. Le quartier de l'hôpital al-Rantissi a été ces derniers jours le théâtre d'intenses combats entre l'armée israélienne, qui a resserré son étau sur le nord de la bande de Gaza, et le Hamas. Le bâtiment, qui semble avoir été abandonné à la hâte sur les images de l'armée israélienne, avait été évacué de tous ses patients dimanche à cause de "la menace des tirs", selon le ministère de la Santé du groupe islamiste.