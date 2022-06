L’armée russe a-t-elle prévu l’été ?

Le moral des troupes russes est vraiment bas. Avec une chaleur de 36 °C, ce n’est pas toujours évident de porter les uniformes militaires. "La chaleur commence à tomber depuis hier. L’eau n’est plus acheminée", se plaint un soldat dans une séquence audio. Il ajoute qu’avec la chaleur, les soldats "n’ont plus le moral". En outre, la deadline de prise de Severodonetsk a été reportée du 10 au 22 juin. Et c’est encore une preuve que les soldats russes n’arrivent pas à faire comme ce qui était prévu au départ.