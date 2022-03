VIDÉO - "L'attaque de l'Ukraine prouve que Poutine est fou", affirme l'ancien président Petro Porochenko sur LCI

"Les forces ukrainiennes, créées en 2014, ont surpris le monde" mais Kiev a besoin de l'aide occidentale, a réclamé le prédécesseur de Volodymyr Zelensky. "Ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre l'occident. Il faut faire preuve de solidarité. Plusieurs États membres de l'Otan ont des avions de guerre, des missiles anti-aériens, des drones de combat. C'est le type d'équipements qui pourra nous aider en l'espace de quelques jours", souligne-t-il. "Je vous en prie, aidez-nous à être plus efficaces. Donnez-nous ces armes et nous serons prêts à renvoyer Poutine en Russie", exhorte encore l'ex-chef d'État. "Donnez-nous les outils nécessaires et nous ferons votre travail", lance-t-il, en référence à la célèbre citation de Winston Churchill. "Agissez, cessez d'attendre", conclut-il.

Au-delà de l'aspect militaire, Petro Porochenko souhaite la mise en place d'une aide financière d'envergure, un "nouveau plan Marshall", pour reconstruire le pays après la guerre.