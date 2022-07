L'attaque des escargots géants en Floride

À part leur taille, quelles différences avec les inoffensifs et succulents escargots de l’Hexagone ? Les escargots géants ne sont absolument pas comestibles. Il faut enfiler des gants pour les ramasser, car ils peuvent transmettre la méningite, une maladie grave. Ils sont extrêmement voraces et détruisent les cultures. Sur les réseaux sociaux, le département de l’agriculture de Floride a mis leur tête à prix. Trois chiens ont été dressés pour renifler les environs et détecter ces envahisseurs. Pour le moment, 1 600 escargots géants ont été attrapés. Il faudra sans doute plusieurs années pour les éradiquer de la région.