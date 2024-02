VIDÉO - L'avion perd un morceau d'aile en plein vol : nouvelle frayeur pour les passagers d'un Boeing

La série noire se poursuit pour Boeing. Un 757 qui reliait San Francisco à Boston a vu une partie de son aile se décrocher lundi. Le JT de TF1 vous raconte.

Les images qui ouvrent la vidéo du 13H de TF1 ci-dessus ont été filmées par un passager, qui commente : "Nous allons enfin atterrir et le cauchemar va se terminer". Les 165 voyageurs de ce vol United Airlines entre San Franciso et Boston aux États-Unis ont en effet connu une grosse frayeur lundi. Une partie de l'aile s'est progressivement détachée en vol.

Le premier passager à s'en rendre compte prend alors une photo et décide de la poster sur Internet pour demander des conseils. "J'ai ouvert le hublot et voilà à quoi ressemble l'aile", écrit-il. "Est-ce que je dois m'inquiéter ?", "Est-ce que je dois le dire à un membre de l'équipage ?". Le trou ne faisant que grossir, l'équipage est finalement informé et détourne l'avion vers un aéroport plus proche. Il se posera sans difficulté.

Les appareils Boeing ont souffert de plusieurs incidents récemment sur d'autres modèles. Une vitre de cockpit s'est fissurée cette semaine. Et le mois dernier, une porte avait carrément été arrachée, toujours en vol, à cause d'un défaut de construction de l'appareil. Pour l'aile, l'enquête est en cours, mais d'après les premiers éléments, il s'agit plutôt d'un défaut d'usure sur cet ancien avion en service depuis 30 ans.