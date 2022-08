L’écrivain Salman Rushdie poignardé à New York

Sur les images de la vidéo en tête d'article, Salman Rushdie gît encore dans un bain de sang devant plusieurs dizaines d'Américains. L'attaque a eu lieu quelques minutes plus tôt, vers 11 heures, dans l'ouest de l’État de New York, tout près du Canada, sur la scène du Chautauqua Institution. Salman Rushdie, écrivain britannique de 75 ans, s'apprête à prendre la parole lorsqu'un homme surgit et lui assène plusieurs coups de couteau.