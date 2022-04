VIDÉO - L'émouvant sauvetage des animaux d'Ukraine

Dans ce lieu, les bénévoles s'occupent des animaux appartenant à des réfugiés en transit, mais aussi de bêtes directement récupérées en Ukraine par des associations de défense des animaux, lors d'opérations de sauvetage compliquées et souvent risquées. Comme l'explique le Dr Jakub Kotowicz, vétérinaire en chef de la clinique de Przemyśl, les chiens et chats sont en situation d'errance en Ukraine, ils leur parviennent "épuisés, avec des blessures par balles, des fractures osseuses, et c'est pourquoi il est si important d'offrir de l'aide le plus près de la frontière et le plus rapidement possible." À ce jour, environ 400 animaux ont été soignés.