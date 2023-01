VIDÉO – L'équivalent d'un été de précipitations : la Nouvelle-Zélande frappée par des pluies torrentielles

L'état d'urgence a été déclaré vendredi 27 janvier à Auckland, la ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande, inondée après des pluies torrentielles. Plus de quinze centimètres d'eau ont envahi les routes et plusieurs véhicules ont été submergés. "C’est comme si on roulait dans une rivière", affirme une habitante sur les réseaux sociaux. Dans certains quartiers, les riverains n’ont d’autre choix que de fuir à pied leur domicile avec de l’eau jusqu’à la taille, les enfants dans les bras. En seulement onze heures, il est presque tombé l’équivalent d’un été de pluie.