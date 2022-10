VIDÉO – Italie : le spectacle hypnotisant de l’éruption du Stromboli

Il gronde et se met en colère une nouvelle fois. Le Stromboli crache d'impressionnants jets de lave incandescente. A travers d'épais nuage de cendres, elle se déverse dans la mer. Ce spectacle hypnotisant a démarré dimanche dernier, à sept heures du matin.

Voici les images du monstre de lave qui s'échappe de la zone nord du cratère. À l'aide de milliers de capteurs, le Stromboli, haut de 400 mètres, est l'un des volcans les plus surveillés au monde. Ces dernières heures, les spécialistes ont relevé le niveau d'alerte : "On peut s'attendre à ce que ce soit les prémisses d'une phase d'augmentation d'activité", explique Patrick Allard, président de l'association internationale de volcanologie, interrogé dans le reportage en tête de cet article. "Il y a des explosions majeures où d'un coup, le volcan fait une explosion d'une magnitude beaucoup plus grande que d'ordinaire".